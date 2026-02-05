Шохин: ЦБ может снижать ключевую ставку по 50 базисных пунктов до апреля
Банк России будет снижать ключевую ставку постепенно – примерно на 50 б. п. на каждом заседании вплоть до апреля, резких шагов рынок не ожидает. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, такой подход позволил бы поэтапно приблизиться к уровню ставки в 12–13% с 16% без дополнительных рисков для экономики. «Во-первых, резких снижений, наверное, никто не ждет, потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это. Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться», – отметил Шохин (цитата по ТАСС).
Он пояснил, что на решения регулятора влияет сразу несколько факторов. Речь идет также о тарифной политике, действии утилизационного сбора, а также о курсе рубля. По словам главы РСПП, укрепление национальной валюты сдерживает инфляцию, но само по себе не гарантирует ускоренного снижения ключевой ставки.
4 февраля зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что процесс снижения ключевой ставки регулятором будет строго соразмерен тому, как замедляется инфляция. Он отметил, что инфляционные ожидания российских граждан на 2026 г. в декабре и январе, которые были на уровне 13,7%, скорее всего, стали пиковым значением. При этом, по его мнению, такие показатели вряд ли повторятся.