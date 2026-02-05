Шохин: ЦБ может снижать ключевую ставку по 50 базисных пунктов до апреля

По его словам, такой подход позволил бы поэтапно приблизиться к уровню ставки в 12–13% с 16% без дополнительных рисков для экономики. «Во-первых, резких снижений, наверное, никто не ждет, потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это. Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться», – отметил Шохин (цитата по ТАСС).