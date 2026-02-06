Золотые резервы России впервые в истории превысили $400 млрд

28 января «Ведомости» писали, что ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам (ОМС) с золотом и серебром. По словам экспертов, это связано с ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечал, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».