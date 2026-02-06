Золотые резервы России впервые в истории превысили $400 млрд
Объем золотовалютных резервов России на конец января 2026 г. составил $402,7 млрд. Доля золота в международных резервах страны достигла максимального уровня с января 1995 г. и составила 48,3%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
28 января «Ведомости» писали, что ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам (ОМС) с золотом и серебром. По словам экспертов, это связано с ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечал, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».
Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в январе увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достиг 25,6 т. В рублях объем составил 306,9 млрд руб. Доля физических лиц в торгах золотом составила 5%.