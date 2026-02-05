Объем торгов золотом на Мосбирже увеличился на 87% в январе
Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в январе увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достиг 25,6 т. В рублях объем составил 306,9 млрд руб.
Объем торгов серебром на площадке вырос в пять раз и достиг 106,8 т (26 млрд руб.), платиной – в шесть раз до 303 кг (2,1 млрд руб.), палладием – в 10 раз до 464 кг (2,2 млрд руб.). Число сделок на рынке драгметаллов биржи в январе возросло в 2,5 раза и достигло почти 500 000.
Частные инвесторы за прошлый месяц проявили наибольшую активность в торгах платиной – их доля поднялась выше 64%. Доля физических лиц в торгах золотом составила 5%, серебром – 62%, палладием – 52%. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов (спот и своп) за январь достиг 337,1 млрд руб.
28 января «Ведомости» писали, что ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам с золотом и серебром. По словам экспертов, это связано с ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечал, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».
2 февраля драгметаллы продемонстрировали резкое снижение: серебро подешевело на 3,41% до $75,86 за тройскую унцию, золото – на 3,1% до $4598,2 за унцию. Поводом стала новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша на пост главы ФРС. Это поддержало доллар и подорвало настроения участников рынка. Трейдеры считают Уорша сторонником жесткой борьбы с инфляцией, что усилило ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.