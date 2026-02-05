Объем торгов золотом на Мосбирже увеличился на 87% в январе

Объем торгов серебром на площадке вырос в пять раз и достиг 106,8 т (26 млрд руб.), платиной – в шесть раз до 303 кг (2,1 млрд руб.), палладием – в 10 раз до 464 кг (2,2 млрд руб.). Число сделок на рынке драгметаллов биржи в январе возросло в 2,5 раза и достигло почти 500 000.