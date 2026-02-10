Алиханов сообщил о разработке концепции биоэкономики до 2050 года

Концепция биоэкономики, определяющая стратегию развития этого направления до 2050 г., в настоящее время разрабатывается в России при участии научно-исследовательского центра «Курчатовский институт». Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил ТАСС.