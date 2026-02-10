Алиханов сообщил о разработке концепции биоэкономики до 2050 года
Концепция биоэкономики, определяющая стратегию развития этого направления до 2050 г., в настоящее время разрабатывается в России при участии научно-исследовательского центра «Курчатовский институт». Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил ТАСС.
По словам министра, биоэкономика рассматривается как долгосрочное направление, выходящее за рамки профильного национального проекта. Алиханов отметил, что фактически нацпроект – это стартовый этап формирования нового вектора экономики.
Министр подчеркнул, что хотя основные усилия сосредоточены на развитии отрасли до 2035 г., стратегическое планирование охватывает несколько десятилетий вперед.
В декабре 2025 г. в кабмине отмечали, что укрепление технологического суверенитета страны стало одной из ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. На ее достижение нацелены профильные национальные проекты.