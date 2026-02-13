Песков: Россия не отказывалась от использования доллара

«И эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, альтернативные формы. Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, ну, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире», – сказал представитель Кремля.