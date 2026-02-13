Песков: Россия не отказывалась от использования доллара
Никто не отказывается от использования доллара. Это США ограничили целый ряд стран в праве применения этой валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, альтернативные формы. Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, ну, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире», – сказал представитель Кремля.
При привлекательности доллара к его использованию вернутся, в том числе наряду с другими валютами, добавил Песков.
2 октября 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не ведет антидолларовую кампанию, но сталкивается с ограничениями на расчеты в долларах. По его словам, страны БРИКС намерены расширять возможности электронных расчетов и торговли.
По данным Reuters, в январе Центробанк Индии предложил странам БРИКС связать официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей. Связка цифровых валют может сократить зависимость расчетов от доллара США на фоне роста геополитической напряженности, говорилось в материале.