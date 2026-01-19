Reuters: ЦБ Индии предложил странам БРИКС связать цифровые валюты

В январе 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у БРИКС нет планов по созданию общей валюты. 31 января 2025 г. президент США Дональд Трамп обещал ввести 100%-ные тарифы для стран БРИКС в случае попыток создать собственную валюту. По его словам, США не будут «безучастно наблюдать» за формированием альтернативы доллару и потребуют отказаться от создания новой валюты БРИКС или поддержки любой другой валюты «для замены могущественного доллара США».