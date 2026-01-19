Reuters: ЦБ Индии предложил странам БРИКС связать цифровые валюты
Центробанк Индии предложил странам БРИКС связать официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Эту инициативу предложили включить в повестку саммита БРИКС в 2026 г. По данным агентства, связка цифровых валют может снизить зависимость расчетов от доллара США на фоне роста геополитической напряженности. При этом Reuters отмечает, что подобные шаги способны вызвать негативную реакцию Вашингтона, который до этого предупреждал о недопустимости обхода доллара.
2 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявлял, что Россия не ведет антидолларовую кампанию, но сталкивается с ограничениями на расчеты в долларах. Он отмечал, что страны БРИКС намерены расширять возможности электронных расчетов и торговли. Путин также отмечал, что доля БРИКС в мировом ВВП составляет около 40%, тогда как у стран ЕС – 23%.
В январе 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у БРИКС нет планов по созданию общей валюты. 31 января 2025 г. президент США Дональд Трамп обещал ввести 100%-ные тарифы для стран БРИКС в случае попыток создать собственную валюту. По его словам, США не будут «безучастно наблюдать» за формированием альтернативы доллару и потребуют отказаться от создания новой валюты БРИКС или поддержки любой другой валюты «для замены могущественного доллара США».