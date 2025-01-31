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Трамп пригрозил тарифами за создание валюты БРИКС

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 100%-ные тарифы для стран БРИКС, если они попытаются создать собственную валюту. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты. Он заявил, что Соединенные Штаты потребуют от этих стран не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, «чтобы заменить могущественный доллар США», иначе они столкнутся со 100%-ными тарифами и должны будут «попрощаться с продажами в замечательную экономику США».

«Они смогут найти другую страну-лопуха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай Америка», – подытожил Трамп.

Это уже не первая подобная угроза Трампа. 30 ноября 2024 г. он также заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы.

В октябре 2024 г. в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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