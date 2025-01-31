Трамп пригрозил тарифами за создание валюты БРИКС
Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 100%-ные тарифы для стран БРИКС, если они попытаются создать собственную валюту. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты. Он заявил, что Соединенные Штаты потребуют от этих стран не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, «чтобы заменить могущественный доллар США», иначе они столкнутся со 100%-ными тарифами и должны будут «попрощаться с продажами в замечательную экономику США».
«Они смогут найти другую страну-лопуха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай Америка», – подытожил Трамп.
Это уже не первая подобная угроза Трампа. 30 ноября 2024 г. он также заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы.
В октябре 2024 г. в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.