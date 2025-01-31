Песков заявил об отсутствии намерений в БРИКС создавать общую валюту

31 января стало известно, что Трамп не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты. Он заявил, что Соединенные Штаты потребуют от этих стран не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, «чтобы заменить могущественный доллар США», иначе они столкнутся со 100%-ными тарифами.