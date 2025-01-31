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Песков заявил об отсутствии намерений в БРИКС создавать общую валюту

Ведомости

Страны БРИКС не планируют создавать общую валюту. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не велось и не ведется», – подчеркнул Песков. Как пояснил пресс-секретарь, обсуждается создание новых инвестиционных платформ, с помощью которых можно будет осуществлять инвестиции в третьи страны.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, как влияет на настрой БРИКС намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины за создание и продвижение собственной валюты.

Песков также отметил, что экспертам нужно разъяснять Трамп повестку БРИКС «более подробно».

31 января стало известно, что Трамп не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты. Он заявил, что Соединенные Штаты потребуют от этих стран не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, «чтобы заменить могущественный доллар США», иначе они столкнутся со 100%-ными тарифами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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