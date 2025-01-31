Песков заявил об отсутствии намерений в БРИКС создавать общую валюту
Страны БРИКС не планируют создавать общую валюту. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Не велось и не ведется», – подчеркнул Песков. Как пояснил пресс-секретарь, обсуждается создание новых инвестиционных платформ, с помощью которых можно будет осуществлять инвестиции в третьи страны.
Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, как влияет на настрой БРИКС намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины за создание и продвижение собственной валюты.
Песков также отметил, что экспертам нужно разъяснять Трамп повестку БРИКС «более подробно».
31 января стало известно, что Трамп не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты. Он заявил, что Соединенные Штаты потребуют от этих стран не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, «чтобы заменить могущественный доллар США», иначе они столкнутся со 100%-ными тарифами.