РСПП предложил расширить оргнабор иностранцев для нужд малого бизнеса

12 января «Ведомости» писали, что организованный набор иностранцев и лиц без гражданства на работу начнется в РФ в качестве эксперимента. Его проведут с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2029 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. За оргнабор будет отвечать МВД.