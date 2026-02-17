Газета
Главная / Экономика /

РСПП предложил расширить оргнабор иностранцев для нужд малого бизнеса

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил усовершенствовать порядок привлечения иностранной рабочей силы. Такое предложение вошло в проект резолюции форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Недель российского бизнеса, пишут «Ведомости».

РСПП считает, что необходимо создать эффективную систему организованного набора иностранных граждан для трудоустройства в российские компании, обеспечив его использование в том числе малым бизнесом. Для этого нужно разграничить сферу ответственности каждого участника регулирования этого процесса, считает бизнес. Важно, чтобы она коррелировалась с компетенциями и правами участников.

Союз также подчеркивает, что необходимо готовить иностранные квалифицированные кадры в странах их постоянного жительства в соответствии с потребностями российской экономики.

Бизнес просит либерализовать наем высококвалифицированных иностранных кадров

Экономика / Правила

Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Ведомостям», что малый бизнес выступает за расширение оргнабора и сужение патентов. Компании озабочены тем, что механизм патентов не слишком надежен и позволяет работнику, не выполняя обязательства, перейти на другое место работы.

12 января «Ведомости» писали, что организованный набор иностранцев и лиц без гражданства на работу начнется в РФ в качестве эксперимента. Его проведут с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2029 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. За оргнабор будет отвечать МВД.

