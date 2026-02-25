Газета
Голикова рассказала о росте реальных доходов россиян на 7,7% за год

Ведомости

Реальные доходы жителей России выросли в 2025 г. на 7,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а зарплата, в реальном выражении, на 4,4%», – сказала она. По словам Голиковой, такая динамика помогает правительству формировать меры поддержки, «которые важны для наших граждан».

19 февраля глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что доход полицейского в первый год службы в Москве в два раза ниже средней зарплаты, которая составляет 86 000 руб. Тогда руководитель ведомства отметил, что сотрудники МВД уходят со службы из-за низкой оплаты труда при наличии высокой нагрузки.

9 февраля стало известно, что средняя зарплата сотрудников IT-сферы во втором полугодии 2025 г. не изменилась относительно начала года. Показатель зафиксировался на уровне 183 000 руб. При этом в Москве зарплаты в этом периоде в среднем составляли 230 000 руб. для IT-специалистов. В Санкт-Петербурге – 200 000 руб.

