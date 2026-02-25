Голикова рассказала о росте реальных доходов россиян на 7,7% за год

9 февраля стало известно, что средняя зарплата сотрудников IT-сферы во втором полугодии 2025 г. не изменилась относительно начала года. Показатель зафиксировался на уровне 183 000 руб. При этом в Москве зарплаты в этом периоде в среднем составляли 230 000 руб. для IT-специалистов. В Санкт-Петербурге – 200 000 руб.