Решетников: инфляционный скачок начала 2026 года пройден

Ведомости

Инфляционный всплеск, зафиксированный в начале года, уже пройден, а влияние налоговых изменений оказалось ниже ожиданий. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам в кулуарах Госдумы.

По его словам, годовая инфляция опустилась ниже 6%. «На 16 февраля – 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли», – отметил он (цитата по ТАСС).

Министр пояснил, что влияние изменений в налогах оказалось существенно меньше, чем предполагалось. Решетников считает, что на это повлияли жесткие денежно-кредитных условия, которые сейчас существуют в экономике.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, заявил, что рост инфляции прекратился. По его словам, правительство совместно с Банком России обсуждает дополнительные меры по ее замедлению.

13 февраля сообщалось, что в январе инфляция составила 1,62% по сравнению с декабрем 2025 г. По данным Росстата, продовольственные товары за месяц подорожали на 1,95%.

