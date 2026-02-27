Магаданская область показала наибольший годовой прирост по числу ООО в торговле

Авторы исследования также подчеркнули, что за год розничная торговля вновь стала лидером по запуску нового бизнеса. Всего в этом сегменте открыли 189 554 новых компании, что превышает количество запущенных бизнесов в e-commerce (150 973) и строительстве (132 168). Из них 180 209 пришлось на ИП, а 9345 – на ООО.