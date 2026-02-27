Магаданская область показала наибольший годовой прирост по числу ООО в торговле
В 2025 г. Магаданская область заняла первую позицию по приросту новых регистраций ООО в сфере торговли в относительном выражении. Показатель увеличился на 133%, говорится в исследовании «Кто и где открывает розничный бизнес в России» (есть у «Ведомостей»).
Отмечается, что в Магаданской области для бизнеса на упрощенной системе действуют льготные ставки. Следующие две строчки рейтинга заняли Архангельская (+58%) и Ульяновская области (+55%).
При этом по числу регистраций ООО в сфере торговли выигрывает Москва – в столице находится 34,5% всех новых компаний. В сравнении с результатом годом ранее показатель уменьшился на 8,1 процентного пункта (п. п.).
Авторы исследования также подчеркнули, что за год розничная торговля вновь стала лидером по запуску нового бизнеса. Всего в этом сегменте открыли 189 554 новых компании, что превышает количество запущенных бизнесов в e-commerce (150 973) и строительстве (132 168). Из них 180 209 пришлось на ИП, а 9345 – на ООО.
16 февраля в материале Банка России «Мониторинг предприятий» сообщалось, что индикатор бизнес-климата (ИБК) в России упал с 1,5 до 0,2 пункта. Это самый низкий показатель с октября 2022 г., когда он составлял 1,1 пункта. Снижение затронуло «почти все виды деятельности», кроме электроэнергетики и водоснабжения. Наибольшее падение произошло в автомобильной торговле и добыче полезных ископаемых.