Недельная инфляция в России составила 0,19%
Инфляция на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, следует из статистики Минэкономразвития РФ. Неделей ранее инфляция составила 0,12%.
Продовольственные товары подорожали на 0,13% н/н, цены в сегменте непродовольственных товаров росли на 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,37% неделя к неделе (н/н).
Снизились цены на подсолнечное масло (-0,5%), молочную продукцию (-0,1%), сыры (ускорилась до -0,2%), сливочное масло (ускорилась до -0,5% н/н). Продолжали снижаться цены на свинину (-0,2%) и мясо кур (-0,4%).
Рост цен был отмечен на медикаменты (0,2%), легковые автомобили (0,04%), на бензин динамика цен составила (0,26%). На дизельное топливо продолжался околонулевой рост цен – на 0,04%. Замедлился рост цен на услуги гостиниц (до 0,2%), санаториев (0,4%), поездки на отдых в ОАЭ (7,4%).
25 февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что инфляционный скачок начала 2026 г. пройден. Министр заявил, что влияние изменений в налогах оказалось существенно меньше, чем предполагалось. По его версии, на это повлияли жесткие денежно-кредитных условия, которые сейчас существуют в экономике.