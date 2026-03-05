Газета
Набиуллина отметила спад волны роста инфляции

Ведомости

Ускорение инфляции в январе 2026 г. было ожидаемым, но сейчас наблюдается снижение темпов роста цен. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи кредитных организаций с регулятором.

«Данные по январю, вы видите, что у нас произошло ожидаемое ускорение роста цен, связанное с увеличением налогов», – пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

Набиуллина также отметила, что инфляционные ожидания населения не отреагировали большим ростом, а ценовые ожидания компаний сначала выросли, но потом начали снижаться.

Банк России, по ее словам, будет рассматривать эти факторы при принятии решения о ключевой ставке. Кроме того, ЦБ понаблюдает, как будут развиваться ситуации в экономике и на рынке труда.

Министр экономического развития Максим Решетников 25 февраля заявил, что инфляционный скачок начала 2026 г. пройден. Министр заявил, что влияние изменений в налогах оказалось существенно меньше, чем предполагалось. По его версии, на это повлияли жесткие денежно-кредитных условия, которые сейчас существуют в экономике.

Минэкономразвития РФ сообщало, что инфляция на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19% по сравнению с 0,12% неделей ранее.

