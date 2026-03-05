Набиуллина отметила спад волны роста инфляции

Министр экономического развития Максим Решетников 25 февраля заявил, что инфляционный скачок начала 2026 г. пройден. Министр заявил, что влияние изменений в налогах оказалось существенно меньше, чем предполагалось. По его версии, на это повлияли жесткие денежно-кредитных условия, которые сейчас существуют в экономике.