Eurostat снизил оценку роста ВВП еврозоны

Ведомости

Экономика еврозоны увеличилась на 0,2% в IV квартале 2025 г. Этот прирост оказался ниже ранее предполагаемых 0,3% и ниже показателя в 0,3% в III квартале. Такие данные представил Eurostat.

«Это свидетельствует о скромном темпе роста, несмотря на снижение инфляции, более низкие процентные ставки и устойчивость на фоне негативного влияния торговых пошлин США на импорт из ЕС» – отмечает Trading Economics.

Рост ВВП еврозоны в годовом исчислении был скорректирован вниз до 1,2% с 1,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал рост на уровне 1,3%.

В третьем квартале 2025 г. экономика региона показала рост на 0,3% квартал к кварталу и на 1,4% год к году. В последнем квартале 2025 г. потребительские расходы увеличились на 0,4%, государственные расходы – на 0,5%, а инвестиции – на 0,6%.

Мировой экономике сулят умеренный рост

Экономика / Мировая экономика

Экспорт сократился на 0,4%, а импорт – на 0,2%.

По итогам 2025 г. экономический рост в еврозоне составил 1,4% (+0,9% в 2024 г.), а в Евросоюзе – 1,5% (по сравнению с 1,1% годом ранее). В IV квартале ВВП ЕС увеличился на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 1,4% в годовом исчислении.

Предварительные данные по ВВП еврозоны за I квартал 2026 г. ожидаются 30 апреля.

Международный валютный фонд ожидает, что мировой экономический рост сохранится на уровне около 3,3% в 2025 и 2026 гг., при этом прогноз на текущий год был повышен на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с октябрьской оценкой в 3,1%. Об этом сообщалось в январском обзоре World Economic Outlook, подготовленном МВФ в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

