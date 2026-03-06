Eurostat снизил оценку роста ВВП еврозоны

Международный валютный фонд ожидает, что мировой экономический рост сохранится на уровне около 3,3% в 2025 и 2026 гг., при этом прогноз на текущий год был повышен на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с октябрьской оценкой в 3,1%. Об этом сообщалось в январском обзоре World Economic Outlook, подготовленном МВФ в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.