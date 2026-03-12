ЦБ: перенос повышения НДС в цены закончился

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал закон, согласно которому в России с 2026 г. НДС будет увеличен с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% будет сохранена для всех социально значимых товаров. В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС: в 2026 г. этот порог будет уменьшен с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.