Как члены совета директоров ЦБ оценили влияние НДС на цены

Как члены совета директоров ЦБ оценили влияние НДС на ценыОно оказалось масштабнее, чем в 2019 году
Повышение НДС с 20 до 22% отразилось на ценах сильнее, чем в 2019 г., когда правительство увеличило ставку с 18 до 20%, следует из «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованного Банком России. Во-первых, из-за перегрева спроса компании в большей мере переносили возросшие издержки в цены. Во-вторых, повышение налога коснулось большего числа товаров и услуг, в частности банковских операций, а также расширился круг производителей, обязанных уплачивать НДС в связи со снижением порога применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
В целом члены совета директоров пришли к выводу, что в начале года инфляционное давление заметно усилилось под влиянием разовых факторов. На росте цен сказались не только повышение НДС, но и индексация акцизов и регулируемых тарифов, а также изменение в динамике цен отдельных волатильных компонентов (плодоовощной продукции).
13 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15,5% годовых. Решение о снижении на 50 б. п. стало неожиданным для рынка: большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», ожидали сохранения ставки на уровне 16%.
Статистика по инфляции за полный месяц была опубликована вечером 13 февраля – уже после заседания совета директоров ЦБ, поэтому участники обсуждения оценивали текущую ценовую динамику на основе недельных данных. Инфляция за январь оказалась меньше, чем прогнозировали аналитики на основе недельных данных. В январе годовая инфляция ускорилась до 6% после 5,6% по итогам декабря, сообщал Росстат. В месячном выражении темпы роста увеличились до 1,62% после 0,32%. В то же время некоторые эксперты ожидали, что инфляция по итогам месяца может составить 2,1%, писали «Ведомости» 29 января.
Участники обсуждения отметили, что ускорение роста цен в начале года в основном отражает перераспределение ценовых эффектов между концом 2025 и началом 2026 г., говорится в «Резюме». В частности, судя по статистике цен, большинство компаний не переносили повышение НДС в цены в декабре, а сделали это в начале текущего года. «Было высказано мнение, что компании в конце года стремились распродать накопленные запасы и не спешили закладывать рост налоговой нагрузки в цены, предлагая более привлекательные ценовые условия. В результате основная корректировка цен пришлась на январь», – говорится в документе.
Кроме того, после декабрьского замедления в январе значительно ускорился рост цен на плодоовощную продукцию, говорится в документе. В конце года мягкие погодные условия сдерживали рост цен на тепличную продукцию, а в январе цены на нее резко выросли на фоне похолодания и повышения затрат производителей.
Участники заседания отметили, что из‑за указанных факторов инфляция в конце 2025 г. оказалась более низкой, чем ожидал Банк России, и в 2026 г. будет более высокой, чем октябрьские оценки. В то же время накопленный рост цен с ноября по январь соответствует октябрьскому прогнозу ЦБ.
Члены совета директоров ЦБ дискутировали о том, насколько инфляционное давление в начале года было устойчивым.
Большинство участников считали, что оно значимо не изменилось по сравнению с IV кварталом 2026 г. По их мнению, январская динамика отражала преимущественно разовую подстройку цен, а не формирование новой тенденции ускорения инфляции. Пик роста цен пришелся на первые недели января, после чего ценовая динамика затухала (по недельным данным), обращали внимание участники. Кроме того, инфляционные ожидания населения не изменились в январе, а ценовые ожидания предприятий после роста 4 месяца подряд в феврале снизились. В совокупности это указывает на то, что основная часть влияния разовых факторов, вероятно, уже реализовалась, а их вторичные эффекты будут ограничены, сообщает ЦБ.
По оценкам большинства участников обсуждения, устойчивое инфляционное давление при исключении вклада НДС и волатильных компонентов можно оценить в диапазоне 4–5%, то есть вблизи уровней конца 2025 г. С учетом сохранения жестких денежно-кредитных условий по‑прежнему можно ожидать возвращения устойчивой инфляции к 4% во втором полугодии 2026 г.
Были также мнения, что на текущем этапе сделать однозначный вывод об устойчивой инфляции затруднительно, поскольку используемые показатели невозможно корректно очистить от влияния повышения НДС. «Недельные данные ограниченно отражают изменение цен на услуги, где перенос повышения НДС и регулируемых тарифов мог быть более выраженным, в том числе со стороны компаний, перешедших с упрощенной на общую систему налогообложения», – говорится в документе. Кроме того, инфляционные ожидания населения оставались повышенными, а существенная индексация регулируемых цен в 2026 г. может препятствовать их снижению и замедлить устойчивую дезинфляцию.
Члены совета директоров ЦБ согласились, что более надежную оценку устойчивого инфляционного давления можно будет получить лишь во II квартале 2026 г.
Влияние изменения налогов, в том числе повышения НДС, на инфляцию оказалось значительно ниже, чем ожидалось, говорил журналистам министр экономического развития Максим Решетников 25 февраля. По его словам, это следствие жесткой денежно-кредитной политики. В начале декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что повышение НДС даст инфляционный эффект менее 1 процентного пункта. ЦБ оценивал вклад роста налога в общий темп роста цен в этом году в 0,6–0,7 п. п.
Более точные оценки влияния повышения НДС на инфляцию в России можно будет сделать после подведения итогов I квартала, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 13 февраля.