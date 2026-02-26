Как члены совета директоров ЦБ оценили влияние НДС на цены

Большинство участников считали, что оно значимо не изменилось по сравнению с IV кварталом 2026 г. По их мнению, январская динамика отражала преимущественно разовую подстройку цен, а не формирование новой тенденции ускорения инфляции. Пик роста цен пришелся на первые недели января, после чего ценовая динамика затухала (по недельным данным), обращали внимание участники. Кроме того, инфляционные ожидания населения не изменились в январе, а ценовые ожидания предприятий после роста 4 месяца подряд в феврале снизились. В совокупности это указывает на то, что основная часть влияния разовых факторов, вероятно, уже реализовалась, а их вторичные эффекты будут ограничены, сообщает ЦБ.