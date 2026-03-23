Главная / Экономика /

Биржевая цена на сахар достигла максимума с октября 2025 года

Мировые биржевые цены на сахар поднялись до самого высокого уровня с октября 2025 г., свидетельствуют данные ICE Futures.

Итогом торгов стало подорожание майского фьючерса на сахар в США до 15,7 цента за фунт. С октября прошлого года стоимость сахара выросла более чем на 10%.

На цены могла повлиять блокировка Ормузского пролива. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, связывают рост цен с тем, что ограничения в этом районе затронули около 6% мировой торговли сахаром.

Блокада Ормузского залива из-за идущей войны США и Израиля с Ираном привела к резкому росту мировых цен на удобрения, следует из отчетов агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным MMI, за неделю, закончившуюся 19 марта, цены на карбамид увеличились на $43–78/т (на 7–12%). Рост цен на аммиачную селитру за неделю составил $20/т (4%).

По мнению директора по исследованиям Института экономики и финансов Александра Белогорьева, дефицит карбамида и аммиачных удобрений подорвет урожаи риса, кукурузы и сахарного тростника. Белогорьев также отметил, что кризис с удобрениями грозит нехваткой кормов для мясной промышленности, а ценовое ралли затронет также пшеницу и сахар.

