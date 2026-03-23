Биржевая цена на сахар достигла максимума с октября 2025 года

Блокада Ормузского залива из-за идущей войны США и Израиля с Ираном привела к резкому росту мировых цен на удобрения, следует из отчетов агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным MMI, за неделю, закончившуюся 19 марта, цены на карбамид увеличились на $43–78/т (на 7–12%). Рост цен на аммиачную селитру за неделю составил $20/т (4%).