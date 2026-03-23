Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Экономика

Путин подписал закон о выплате дохода с возвращенных пенсионных взносов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам получение инвестиционного дохода даже с тех пенсионных взносов, которые впоследствии были возвращены работодателю. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, доход от временного размещения таких средств будет зачисляться на индивидуальные пенсионные счета граждан. Речь идет о случаях, когда страховые взносы поступили в систему, но затем были возвращены работодателю из-за переплаты.

Закон также устанавливает порядок расчета средств, подлежащих исключению из резерва Социального фонда для отражения на лицевых счетах застрахованных лиц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её