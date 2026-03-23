Путин подписал закон о выплате дохода с возвращенных пенсионных взносов
Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам получение инвестиционного дохода даже с тех пенсионных взносов, которые впоследствии были возвращены работодателю. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, доход от временного размещения таких средств будет зачисляться на индивидуальные пенсионные счета граждан. Речь идет о случаях, когда страховые взносы поступили в систему, но затем были возвращены работодателю из-за переплаты.
Закон также устанавливает порядок расчета средств, подлежащих исключению из резерва Социального фонда для отражения на лицевых счетах застрахованных лиц.