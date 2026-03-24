Турция может использовать золотые резервы для поддержания курса лиры
Центральный банк Турции может начать операции по обмену золота для поддержания курса своей национальной валюты – лиры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Турецкий регулятор провел переговоры о проведении операций по обмену золота на иностранную валюту на лондонском рынке, сообщили собеседники агентства.
Bloomberg отметил, что Турция в течение последних 10 лет была «одним из самых агрессивных покупателей золота в мире». Страна стремилась сократить свою зависимость от активов, номинированных в долларах США. На начало марта 2026 г. золотые резервы ЦБ Турции составляли около $135 млрд.
Возможные планы по операциям с золотом связаны с войной на Ближнем Востоке. Турецкая республика особенно уязвима к инфляционным шокам и проблемам платежного баланса, поскольку ей нужно импортировать почти всю нефть и газ.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о прогрессе в переговорах с Ираном, отметив, что стороны имеют «серьезные точки соприкосновения». По его словам, контакты состоялись 22 марта и Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения в ближайшее время.
Вместе с тем Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия договоренности США готовы продолжить военные действия против Ирана.