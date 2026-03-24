Турция может использовать золотые резервы для поддержания курса лиры

Bloomberg отметил, что Турция в течение последних 10 лет была «одним из самых агрессивных покупателей золота в мире». Страна стремилась сократить свою зависимость от активов, номинированных в долларах США. На начало марта 2026 г. золотые резервы ЦБ Турции составляли около $135 млрд.