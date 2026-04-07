В 2026 году реальные зарплаты могут вырасти на 2–3%
Рост реальных зарплат россиян в 2026 г. составит примерно 2–3%, средние зарплаты могут увеличиться на 8–9%. Такое мнение выразил в беседе с «Ведомостями» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Как объяснил младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский, в течение года замедление роста зарплат, скорее, продолжится. Он отметил, что это связано в том числе с проблемами с прибыльностью компаний в большей части сфер, а также с фактическим завершением «зарплатной гонки».
Эксперт отметил, что возможности бизнеса наращивать издержки на персонал ограничены. Бухарский подчеркнул, что снижение темпов роста зарплатного фонда до 16%, как это произошло в 2025 г., является возвратом к более привычным темпам роста.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост зарплат в ближайшие годы будет замедляться. По мнению ведомства, в 2026 г. среднемесячные номинальные зарплаты населения увеличатся на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб. Ожидается, что к 2028 г. показатель достигнет 132 940 руб. (+7,3%).
В 2025 г. уровень оплаты труда в гражданском секторе беспилотной авиации вырос на 3–15% в сравнении с 2024 г., по данным рекрутинговой компании А.Н.Т. Она учитывала ежемесячную зарплату как сумму оклада в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего выросли зарплаты у инженеров – разработчиков программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и слесарей-сборщиков. Совокупный месячный доход таких специалистов в 2025 г. составил 264 000 и 195 000 руб., увеличившись в годовом выражении на 15% и 13% соответственно.