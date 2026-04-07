В 2026 году реальные зарплаты могут вырасти на 2–3%

В 2025 г. уровень оплаты труда в гражданском секторе беспилотной авиации вырос на 3–15% в сравнении с 2024 г., по данным рекрутинговой компании А.Н.Т. Она учитывала ежемесячную зарплату как сумму оклада в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего выросли зарплаты у инженеров – разработчиков программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и слесарей-сборщиков. Совокупный месячный доход таких специалистов в 2025 г. составил 264 000 и 195 000 руб., увеличившись в годовом выражении на 15% и 13% соответственно.