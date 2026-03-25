Зарплаты для специалистов по дронам выросли за год на 3–15%

Уровень оплаты труда в гражданском секторе беспилотной авиации вырос на 3–15%. К таким выводам пришла рекрутинговая компания А.Н.Т., изучив изменения уровня зарплат в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Она учитывала ежемесячную зарплату как сумму оклада в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего выросли зарплаты у инженеров – разработчиков программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и слесарей-сборщиков. По данным А.Н.Т., совокупный месячный доход таких специалистов в 2025 г. составил 264 000 и 195 000 руб., увеличившись в годовом выражении на 15% и 13% соответственно.