Зарплаты для специалистов по дронам выросли за год на 3–15%Больше всего оказались востребованы инженеры широкого профиля и «синие воротнички»
Уровень оплаты труда в гражданском секторе беспилотной авиации вырос на 3–15%. К таким выводам пришла рекрутинговая компания А.Н.Т., изучив изменения уровня зарплат в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Она учитывала ежемесячную зарплату как сумму оклада в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего выросли зарплаты у инженеров – разработчиков программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и слесарей-сборщиков. По данным А.Н.Т., совокупный месячный доход таких специалистов в 2025 г. составил 264 000 и 195 000 руб., увеличившись в годовом выражении на 15% и 13% соответственно.
Самыми высокооплачиваемыми в сфере беспилотной авиации оказались специалисты, задействованные в разработке. Ежемесячный доход разработчика системы автоматического управления и инженера-конструктора универсального профиля составил 272 000 и 264 367 руб., увеличившись на 3% и 8% соответственно. Зарплаты пилотов-испытателей выросли г/г на 3,6% до 172 000 руб., следует из подсчетов А.Н.Т.