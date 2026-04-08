ЦБ: покупки иностранной валюты физлицами за март выросли в 4,7 раза

Ведомости

Чистые покупки иностранной валюты физическими лицами за март относительно февраля выросли в 4,7 раза (65,2 млрд руб.). Такие данные следуют из «Обзора рисков финансовых рынков», который подготовил Банк России.

При этом покупки были немного ниже значения за март прошлого года и среднемесячного значения за 2025 г. – 93 млрд руб.

В целом с начала года покупки физических лиц составили 32 млрд руб. за счет нетто-продаж в январе. Регулятор отметил, что за сопоставимый период 2024 и 2025 гг. они купили валюты на сумму 464 млрд и 207 млрд руб.

В марте совокупный объем продаж валюты нефинансовыми компаниями снизился на 7% относительно февраля и составил $14,9 млрд. Этот показатель меньше среднемесячного за предыдущие полгода, который был равен $15,6 млрд.

4 марта Минфин сообщил, что не будет проводить операции с валютой в марте из-за изменений параметра базовой цены на нефть. В ведомстве сказали, что при возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

С 6 февраля по 5 марта Минфин запланировал продажу иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила на сумму 226,8 млрд руб. Ежедневный объем операций составил 11,9 млрд руб. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2026 г. прогнозировался на уровне –209,4 млрд руб. По итогам января суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило –17,4 млрд руб.

