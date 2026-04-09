Международные резервы РФ за неделю выросли на $12,1 млрд
Международные резервы России по состоянию на 3 апреля достигли $767,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.
На 27 марта показатель составлял $755,4 млрд. Таким образом, за неделю он продемонстрировал рост на $12,1 млрд.
Официальный курс доллара на 27 марта составлял 82,13 руб. К 3 апреля стоимость американской валюты опустилась до 80,33 руб
7 апреля «Ведомости» писали, что объем международных резервов России в марте снизился до $748,984 млрд с $809,308 млрд в феврале. За месяц показатель сократился на $60,324 млрд, или на 7,5%.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.