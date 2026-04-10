Денежная база в России увеличилась за неделю на 127,3 млрд рублей

Ведомости

Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 3 апреля достиг 20,1 трлн руб., следует из данных Центрального банка.

На 27 марта показатель составлял 19,98 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,63%, или на 127,3 млрд руб.

За неделю с 20 по 27 марта денежная база в стране сократилась на 0,11%, или на 22,4 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком наличные (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

