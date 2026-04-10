Инфляция в США ускорилась до почти двухлетнего максимума
Инфляция в США ускорилась после почти четырехнедельной войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по индексу потребительских цен (CPI).
В марте CPI вырос на 0,9% по сравнению с февралем, а в годовом выражении – на 3,3%, что стало максимальным темпом с 2024 г. Основной вклад в рост внесло подорожание бензина: цены на топливо выросли на 21% и обеспечили почти три четверти месячного увеличения показателя.
Несмотря на это, в других категориях рост цен оставался умеренным. Цены на товары без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились лишь на 0,1% второй месяц подряд. Стоимость подержанных автомобилей снижалась четвертый месяц подряд, тогда как новые автомобили и одежда подорожали.
Цены на продукты питания, напротив, снизились на 0,2% за счет удешевления мяса, молочной продукции и яиц. По оценкам Bloomberg Economics, влияние роста цен на удобрения может проявиться в инфляции лишь через год.
Федеральная резервная система (ФРС) США отслеживает влияние энергетического шока на инфляцию. По данным рынка фьючерсов, инвесторы практически не ожидают снижения процентных ставок в 2026 г., хотя часть экономистов допускает их снижение к концу года.
Экономисты также понизили прогнозы роста ВВП, ожидая, что повышение цен и ослабление рынка труда будут сдерживать потребительскую активность. По данным правительства, реальные потребительские расходы в феврале практически не выросли, что указывает на сохраняющийся слабый спрос.
31 марта газета The New York Times со ссылкой на подсчеты автомобильного клуба ААА сообщила, что с конца февраля цена на бензин в США увеличилась примерно на 35%. Цены на другие виды топлива также растут. Например, цена на дизельное топливо составляла $5,42 за галлон по сравнению с $3,76 за галлон до войны на Ближнем Востоке.