Цена на бензин в США выросла на 35% с начала войны с Ираном
Средняя стоимость бензина в США превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times. Как подсчитали в автомобильном клубе ААА, с конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%.
«У нас есть навязчивая идея следить за ценами на бензин, потому что они во многом определяют: "Можем ли мы ездить на машине? Можем ли мы заниматься тем, что нам нравится?" И теперь часть этого находится под угрозой», – заявил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан. Он добавил, что по мере роста цен «давление на бюджеты американцев и их расходы будет только усиливаться».
Цена на бензин напрямую зависит от цены на нефть. Несмотря на снижение стоимости нефти после ее пикового значения, внутренние фьючерсы на нефть по-прежнему выросли более чем на 50% с начала военного конфликта.
В Калифорнии бензин подорожал до $5,89 за галлон, тогда как в Оклахоме он стоит около $3,27. Цены на другие виды топлива также растут. Во вторник цена на дизельное топливо составляла $5,42 за галлон, по сравнению с $3,76 за галлон до войны. Это повышение напрямую повлияет на стоимость доставки практически всего, от продуктов питания до мебели.
Администрация Трампа заявила на прошлой неделе, что временно приостановит действие некоторых ограничений на летние смеси бензина, чтобы снизить нагрузку от высоких цен на топливо.
Цены на бензин уже превышали $4 после начала конфликта на Украине в 2022 г. Война США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива привели к к росту цен на бензин нефть во всем мире. По данным мониторингового сайта AAA Gas Prices, цены на бензин в стране за месяц выросли в среднем на 33% до $3,98 за галлон ($1,05/л) на 29 марта.
18 марта президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие закона, согласно которому грузы между портами США должны перевозиться только судами, построенными на территории страны. По оценке агентства Bloomberg, приостановка действия закона Джонса, который был принят в 1920 г., позволит снизить цену на бензин на Восточном побережье США примерно на 10 центов за галлон.