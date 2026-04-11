Кабмин расширил субсидии на газовые заправки и переоборудование автомобилей
Правительство России увеличило размер господдержки на строительство газозаправочных станций и перевод автомобилей на компримированный природный газ (КПГ), сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее постановление уже подписано.
Согласно документу, максимальный размер субсидии для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестпроекты по строительству газозаправочных станций, увеличен с 36 млн до 50 млн руб. Перечень субсидируемых расходов дополнен приобретением передвижных автомобильных газовых заправщиков и строительством стационарных площадок для их использования, что позволит расширить возможности заправки на территориях, удаленных от инфраструктуры транспортировки и распределения газа.
Повышен и максимальный размер господдержки для граждан и организаций на переоборудование автомобилей для работы на природном газе. Для легковых машин массой до 1800 кг субсидия выросла с 32 000 до 47 000 руб., массой от 1801 кг – с 40 000 до 54 000 руб., массой 2500 кг и выше – с 49 000 до 57 000 руб. Для автобусов длиной до 8 м поддержка увеличена с 74 000 до 90 000 руб., длиной свыше 8 м – со 130 000 до 150 000 руб. На ремоторизацию тяжелых грузовых автомобилей для использования сжиженного природного газа (СПГ) субсидия составляет до 1,5 млн руб.
Для граждан и представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент – то есть максимальный размер субсидии умножается на два. Повышение эффективности механизмов субсидирования предусмотрено планом мероприятий по реализации концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 г.
Концепция охватывает восемь сегментов транспорта и техники, перевод которых на газ даст ощутимый экономический и экологический эффект. Предусмотрены два сценария: базовый (с учетом внешних вызовов) и целевой (при благоприятных условиях). Базовый сценарий предполагает масштабный выпуск и переоборудование транспорта и спецтехники на газ, что позволит увеличить потребление газомоторного топлива в РФ к 2035 г. почти в четыре раза до 9,6 млрд куб. м.
Целевой сценарий предусматривает выпуск и переоборудование свыше 1 млн единиц транспорта и техники на газ, что позволит увеличить потребление газомоторного топлива до 13,9 млрд куб. м к 2035 г.
Компримированный (сжатый) природный газ – природный газ (метан), сжатый на компрессорной станции до давления 200–250 бар. За счет сжатия объем газа уменьшается в 200–250 раз.