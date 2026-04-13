Аналитики ждут снижения ставки Центробанком до 14,5% в 2026 году
Совет директоров Центрального банка России 20 марта решил опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке назначено на 24 апреля.
Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров заявил «Ведомостям», что уровень инфляции в марте оказался выше ожиданий декабря, формально есть пространство для снижения ставки, но оно сужается. По его словам, Центробанк может снизить «ключ» на 0,5 процентного пункта (п. п.) в апреле до 14,5%, но проинфляционные риски копятся.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что мартовские данные скорее поддерживают еще одно снижение ставки, чем ее сохранение, но эти цифры не дают регулятору повода резко ускорять смягчение. Он добавил, что в базовом сценарии ставку снизят еще на 0,5 п. п. до 14,5%. В мартовской статистике все еще «слишком жестко» выглядят услуги, а инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%. Вероятность сохранения 15% тоже есть, если ЦБ решит, что по услугам и ожиданиям дезинфляция идет слишком медленно, а вот шаг в 1 п. п. после такой статистики маловероятен.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. до 14,5%, но возможен и более осторожный шаг.
9 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Может быть предложена и пауза. Тремасов уточнил, что на решение ЦБ будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском также стало обострение конфликта между Израилем, США и Ираном.