Аналитики ждут снижения ставки Центробанком до 14,5% в 2026 году

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что мартовские данные скорее поддерживают еще одно снижение ставки, чем ее сохранение, но эти цифры не дают регулятору повода резко ускорять смягчение. Он добавил, что в базовом сценарии ставку снизят еще на 0,5 п. п. до 14,5%. В мартовской статистике все еще «слишком жестко» выглядят услуги, а инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%. Вероятность сохранения 15% тоже есть, если ЦБ решит, что по услугам и ожиданиям дезинфляция идет слишком медленно, а вот шаг в 1 п. п. после такой статистики маловероятен.