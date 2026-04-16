CNBC: мировые центробанки распродают золото из-за конфликта в Иране
Ряд мировых центробанков начал продавать золото на фоне конфликта вокруг Ирана из-за роста потребности в наличных средствах. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.
По информации издания, финансовые регуляторы используют золотые резервы для покрытия увеличившихся расходов на энергетику и оборону, а также для поддержки национальных валют.
На этом фоне цены на драгметалл перешли к снижению. Спотовая стоимость золота опустилась до около $4800 за унцию, что примерно на 10% ниже пиков конца января.
Среди примеров CNBC приводит Турцию, где в марте золотые резервы сократились на 131 т. Власти страны использовали их для стабилизации лиры, ослабевшей примерно на 1,7% к доллару с начала конфликта. Аналогичные действия, по данным телеканала, предприняли Гана и Польша.
При этом в последние годы центробанки выступали ключевыми покупателями золота. По данным World Gold Council, в 2022–2024 гг. они ежегодно приобретали более 1000 т, однако в 2025 г. объем закупок снизился до 863 т на фоне высокой волатильности цен.
В России Минфин с 30 марта и как минимум до 1 июля приостановил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.