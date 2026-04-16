Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

CNBC: мировые центробанки распродают золото из-за конфликта в Иране

Ведомости

Ряд мировых центробанков начал продавать золото на фоне конфликта вокруг Ирана из-за роста потребности в наличных средствах. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.

По информации издания, финансовые регуляторы используют золотые резервы для покрытия увеличившихся расходов на энергетику и оборону, а также для поддержки национальных валют.

На этом фоне цены на драгметалл перешли к снижению. Спотовая стоимость золота опустилась до около $4800 за унцию, что примерно на 10% ниже пиков конца января.

Среди примеров CNBC приводит Турцию, где в марте золотые резервы сократились на 131 т. Власти страны использовали их для стабилизации лиры, ослабевшей примерно на 1,7% к доллару с начала конфликта. Аналогичные действия, по данным телеканала, предприняли Гана и Польша.

При этом в последние годы центробанки выступали ключевыми покупателями золота. По данным World Gold Council, в 2022–2024 гг. они ежегодно приобретали более 1000 т, однако в 2025 г. объем закупок снизился до 863 т на фоне высокой волатильности цен.

В России Минфин с 30 марта и как минимум до 1 июля приостановил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

