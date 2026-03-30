Минфин сообщил о приостановке операций по бюджетному правилу до 1 июля

Минфин сообщил о приостановке операций по бюджетному правилу до 1 июляРешение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть
Операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлены до 1 июля. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.
Решение принято на фоне изменений параметра базовой цены на нефть «в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны».
В Минфине добавили, что при возобновлении операций определят особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта 2026 г.
Минфин в марте принял решение не проводить операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетного правилу. До этого министр финансов Антон Силуанов объявил о планах снизить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из Фонда национального благосостояния, а также предельный уровень расходов бюджета.
Как говорили «Ведомостям» опрошенные эксперты, решение может привести к заметному снижению чистых продаж валюты или золота – ежедневная реализация валюты снизится с 16,5 млрд до 4,6 млрд руб. При этом решение отложить продажи назвали скорее техническим, поскольку пока нет определенности по новым параметрам бюджетного правила и сложно рассчитать требуемый объем операций.