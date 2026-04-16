Инфляционные ожидания россиян в апреле сократились до 12,9%
Инфляционные ожидания населения России в апреле 2026 г. снизились до 12,9% с 13,4% месяцем ранее, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Центрального банка страны.
Ожидаемая инфляция среди граждан, у которых есть сбережения, в апреле составила 11,4% по сравнению с 12,3% в марте. Ожидаемая инфляция среди тех, у кого нет сбережений, уменьшилась за месяц с 14,4% до 14,3%.
Оценка наблюдаемой россиянами инфляции в апреле сократилась до 14,6% против 15,6% в марте. До этого показатель не менялся четыре месяца подряд. С ноября 2025 г. по февраль текущего года он сохранялся на уровне 14,5%.
В опросе приняли участие не менее 2000 респондентов из 100 населенных пунктов в 54 российских субъектах. Он проводился с 31 марта по 10 апреля этого года.
16 апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не стремится «любой ценой» достичь инфляции в 4% к концу 2026 г. По ее словам, ЦБ интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине текущего года.
В феврале регулятор спрогнозировал возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 г. По его данным, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году снизится до 4,5–5,5%.