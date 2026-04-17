Решетников: резервы российской экономики во многом исчерпаны

Решетников: резервы российской экономики во многом исчерпаныПо его словам, ситуация осложняется налоговыми изменениями
Резервы в российской экономике во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация более сложная, чем в последние годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.
Он отметил, что ситуация осложняется налоговыми изменениями, к которым бизнес вынужден адаптироваться. Основная задача сейчас, подчеркнул министр, – это помочь бизнесу адаптироваться к изменениям.
«Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то бизнес вынужден привыкать, где-то, быть может, какие-то направления сворачивать. С тем чтобы перекидывать, в том числе и перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей», – сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»).
Говоря о структурных изменениях, министр говорил о новых рабочих местах, производствах, инвестициях. Глава ведомства заявил, что в России научились это создавать в условиях спокойного рынка, когда в экономике были резервы. Сейчас же, по его словам, резервы во многом исчерпаны и ситуация сложная.
15 апреля прошло заседание по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным. Во вступительном слове он рассказал, что пока траектория макроэкономических показателей в России остается ниже ожиданий аналитиков. Президент подчеркнул, что динамика в том числе находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк.
В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше.