Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Экономика /

Решетников: резервы российской экономики во многом исчерпаны

По его словам, ситуация осложняется налоговыми изменениями
Ведомости

Резервы в российской экономике во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация более сложная, чем в последние годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.

Он отметил, что ситуация осложняется налоговыми изменениями, к которым бизнес вынужден адаптироваться. Основная задача сейчас, подчеркнул министр, – это помочь бизнесу адаптироваться к изменениям.

«Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то бизнес вынужден привыкать, где-то, быть может, какие-то направления сворачивать. С тем чтобы перекидывать, в том числе и перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей», – сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о структурных изменениях, министр говорил о новых рабочих местах, производствах, инвестициях. Глава ведомства заявил, что в России научились это создавать в условиях спокойного рынка, когда в экономике были резервы. Сейчас же, по его словам, резервы во многом исчерпаны и ситуация сложная.

15 апреля прошло заседание по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным. Во вступительном слове он рассказал, что пока траектория макроэкономических показателей в России остается ниже ожиданий аналитиков. Президент подчеркнул, что динамика в том числе находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк.

В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь