Литва оказалось единственной страной ЕС, где работает больше женщин, чем мужчин
В 2025 г. в странах ЕС уровень занятости среди мужчин на 9,6% выше, чем среди женщин. Исключением является Литва, в которой 80,3% женщин трудоустроены. Об этом сообщило статистическое управление ЕС (Евростат).
По данным Евростата, общая занятость среди мужчин в ЕС достигла 80,9%. Наибольшие значения на Мальте (89,1%), в Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%). Минимальные – в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%).
Среди женщин этот показатель составил 71,3%. Лидером стали Эстония (81,4%), Литва и Швеция (79,8%). Минимальный показатель в Италии (58,0%), Румынии (59,5%) и Греции (62,3%).
Значительный гендерный разрыв отмечен в Италии (19,1), Румынии (18,7) и Греции (17,4). Наименьшее расхождение – в Эстонии (0,5), Финляндии (1,3) и Латвии (1,9).
Евростат подчеркивает, что в прошлом году 197,7 млн жителей (76,1%) стран ЕС от 20 до 64 лет были трудоустроены. Это самая высокая доля, зафиксированная с 2009 г.
Высокий уровень занятости населения на Мальте (83,6%), в Нидерландах (83,4%) и Чехии (82,9%). Низкие показатели наблюдались в Италии (67,6%), Румынии (69,0%) и Греции (71,0%).
30 декабря прошлого года на заседании Координационного совета по реализации интересов женщин вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 49% российского рынка труда в 2025 г. составили женщины.
Тогда же министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество безработных в России равняется количеству вакансий. Уровень безработицы – 2,2%. В ходе расширенного заседания комиссии государственного совета по направлению «Кадры» он также сообщил, что до 2032 г. экономике ежегодно потребуется в среднем около 1,7 млн новых работников. Уровень занятости среди населения – 61,4%.