Литва оказалось единственной страной ЕС, где работает больше женщин, чем мужчин

Тогда же министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество безработных в России равняется количеству вакансий. Уровень безработицы – 2,2%. В ходе расширенного заседания комиссии государственного совета по направлению «Кадры» он также сообщил, что до 2032 г. экономике ежегодно потребуется в среднем около 1,7 млн новых работников. Уровень занятости среди населения – 61,4%.