Котяков: количество безработных в России фактически равно количеству вакансий
Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,2%. При этом количество безработных граждан фактически равно количеству вакансий, в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет вовлеченность в занятость достигла пиковых значений. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе расширенного заседания комиссии государственного совета по направлению «Кадры».
По его словам, дальнейший рост российской экономики будет зависеть от роста производительности труда. При этом существуют квалификационные вызовы – новые технологии требуют системного обновления знаний уже действующих работников.
По данным семилетнего прогноза кадровой потребности, до 2032 г. в среднем необходимо будет вовлекать в экономику порядка 1,7 млн человек в год, что сопоставимо с численностью выпускников, отметил Котяков. В связи с этим ключевыми задачами являются точное прогнозирование перспективной потребности, качественная профориентация, сближение потребностей и программ подготовки и наращивание объемов дополнительного образования с учетом новых технологических запросов, заявил министр.
В ходе того же мероприятия замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин обозначил три горизонта применительно к вопросам подготовки кадров. Краткосрочный горизонт – как преодолевать кадровый дефицит, обеспечивать потребности экономики и социальной сферы. Среднесрочные вопросы – как донастраивать систему образования, чтобы те компетенции, которые получают молодые специалисты, позволяли им затем развиваться. Долгосрочный горизонт – как стране отвечать на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений. Они ведут к серьезным изменениям рынка труда, и ответы на них нужно искать уже сейчас, отметил Орешкин.
По словам помощника президента РФ и секретаря Госсовета Алексея Дюмина, с проблемой нехватки специалистов сейчас сталкиваются самые разные отрасли экономики и в ближайшие годы она будет обостряться. По его словам, спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке.
«Наша задача – определить лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы, управленческие механизмы и на заседании Госсовета представить их на решение главы государства», – подчеркнул Дюмин.
Уровень безработицы в России в августе 2025 г. снизился до 2,1% и достиг нового рекордного минимума за все время наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум, 2,2%, фиксировался в мае 2025 г. и удерживался в июне и июле. В марте – апреле показатель составлял 2,3%, а в январе – феврале – 2,4%. Осенью 2024 г. уровень безработицы также находился на отметке 2,4%.