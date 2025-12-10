Котяков: количество безработных в России фактически равно количеству вакансий

В ходе того же мероприятия замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин обозначил три горизонта применительно к вопросам подготовки кадров. Краткосрочный горизонт – как преодолевать кадровый дефицит, обеспечивать потребности экономики и социальной сферы. Среднесрочные вопросы – как донастраивать систему образования, чтобы те компетенции, которые получают молодые специалисты, позволяли им затем развиваться. Долгосрочный горизонт – как стране отвечать на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений. Они ведут к серьезным изменениям рынка труда, и ответы на них нужно искать уже сейчас, отметил Орешкин.