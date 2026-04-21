Минпромторг установил техсбор со смартфонов и ноутбуков в 250 и 500 рублей

Ведомости

Минпромторг определил размер технологического сбора со смартфонов и ноутбуков на уровне 250 и 500 руб. соответственно, сообщает РБК, ознакомившись с документами с совещания ведомства с участниками рынка.

Отмечается, что техсбор в размере 100 руб. установлен для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой, платеж для других телефонных аппаратов – 25 руб. Этот сбор должны платить производители и поставщики электроники, в том числе юрлица и ИП.

10 ноября 2025 г. «Ведомости» писали, что технологический сбор станет механизмом для защиты отечественной индустрии. Внутренние производители, которых обяжут вносить сбор, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации. Собеседники говорили, что техсбор распространится только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока.

28 ноября из предложения Минпромторга, направленного для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ), стало известно, что тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук. Источники «Ведомостей» уточняли, что речь идет о сборе за производимую или импортируемую штуку товара вне зависимости от его цены.

