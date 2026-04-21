Минпромторг установил техсбор со смартфонов и ноутбуков в 250 и 500 рублей

10 ноября 2025 г. «Ведомости» писали, что технологический сбор станет механизмом для защиты отечественной индустрии. Внутренние производители, которых обяжут вносить сбор, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации. Собеседники говорили, что техсбор распространится только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока.