Орешкин: западная финансовая система является прожорливой и неэффективной
Западная финансовая система становится более прожорливой и неэффективной. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на «Открытом диалоге» «Будущее мира: новая платформа глобального роста».
«Один из столпов силы западной экономики – западная финансовая система – перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, те волны экономического роста, которые наблюдались во второй половине XX в., в самом начале XXI в. в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы.
Сейчас глобальные расходы на финансовый сектор США, по данным Орешкина, составляют более 2% мирового ВВП: «Она [западная финансовая система] становится все более прожорливой, менее эффективной и уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала».
В середине апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика рискует вернуться к темпам роста периода пандемии коронавируса, если цены на нефть сохранятся на уровне около $100 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно оценке фонда, в неблагоприятном сценарии глобальный рост в 2026 г. составит лишь 2,5% – это самый слабый показатель со времен пандемии COVID-19, а средняя мировая инфляция ускорится до 5,4%.