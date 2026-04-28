Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,947+0,07%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,67-0,69%RTSI1 142,75-0,69%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,81-0,08%
Главная / Экономика /

Орешкин: западная финансовая система является прожорливой и неэффективной

Ведомости

Западная финансовая система становится более прожорливой и неэффективной. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на «Открытом диалоге» «Будущее мира: новая платформа глобального роста».

«Один из столпов силы западной экономики – западная финансовая система – перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, те волны экономического роста, которые наблюдались во второй половине XX в., в самом начале XXI в. в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы.

Сейчас глобальные расходы на финансовый сектор США, по данным Орешкина, составляют более 2% мирового ВВП: «Она [западная финансовая система] становится все более прожорливой, менее эффективной и уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала».

В середине апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика рискует вернуться к темпам роста периода пандемии коронавируса, если цены на нефть сохранятся на уровне около $100 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно оценке фонда, в неблагоприятном сценарии глобальный рост в 2026 г. составит лишь 2,5% – это самый слабый показатель со времен пандемии COVID-19, а средняя мировая инфляция ускорится до 5,4%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь