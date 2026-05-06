Цены на социально значимые товары упали на 11,3% в 11 российских регионах
Цены на социально значимые товары в 11 регионах России снизились на 11,3% после заключения соглашений о стабилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По данным ведомства, стоимость в регионах РФ снизилась в среднем по 39 наименованиям товарных категорий. Наибольшее снижение цен зафиксировано на помидоры (34,7%), творог (28,5%), картофель (20,7%), репчатый лук (19,2%), сметану (19,1%). В региональном разрезе максимальное снижение цен отмечено в Вологодской области, где показатель достиг 36,7%, а также в Алтайском крае – 32,6%.
ФАС также отмечает сокращение торговых наценок. В 13 регионах среднее снижение составило 8,6%. Наибольший показатель снижения зафиксирован в Ивановской области – 20%, Новосибирской – 15,7%, Орловской – 13,3%, Магаданской областях – 11,7% и Карачаево-Черкесии – 8,8%.
Ведомство намерено продолжить анализ эффекта от заключения соглашений в регионах. Региональным властям рекомендовано активнее применять этот инструмент в периоды повышенного риска роста цен, а также заключать аналогичные договоренности в отношении ключевых продуктов, включая яйца, хлеб, мясо и плодоовощную продукцию.
Ранее ФАС выдала предостережения из-за публичных заявлений о возможном росте цен на социально значимые товары.
Ведомство также согласовало снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств («Арейма», «Реблозил», «Арцерикс», «Ракстеми»). В ФАС подчеркнули, что снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа. Препараты будут предоставляться пациентам в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатной помощи.