Цены на социально значимые товары упали на 11,3% в 11 российских регионах

Ведомство также согласовало снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств («Арейма», «Реблозил», «Арцерикс», «Ракстеми»). В ФАС подчеркнули, что снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа. Препараты будут предоставляться пациентам в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатной помощи.