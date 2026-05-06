Главная / Общество /

ФАС выдала предостережения экспертам из-за заявлений о росте цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения из-за публичных заявлений о возможном росте цен на социально значимые товары. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Предостережения выданы на прогнозы аналитиков. В частности, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары. Директор по коммуникациям GIS Mining и гендиректор ООО «Альянс тракс» озвучили прогнозы стоимости топлива в 2026 г.

«Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 5 ст. 11 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

3 апреля ФАС также выдала предостережения участникам авторынка после публикаций о возможном росте цен на автомобили. Поводом стали заявления, распространенные в СМИ, в том числе прогноз «Сбербанк лизинга», о росте цен на автомобили на 15%. 

