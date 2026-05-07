ФАС и Минпромторг РФ предложили продавать на бирже 10% алюминия

Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе – апреле 2026 г. вырос в 2,4 раза к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 1,1 млн т. В апреле на биржевых торгах было реализовано 176 360 т угля, что в 1,6 раза больше, чем в апреле 2025 г.