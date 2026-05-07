SVAV452,5-0,55%CNY Бирж.10,972+0,24%IMOEX2 616,54-0,61%RTSI1 095,74-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Главная / Экономика /

ФАС и Минпромторг РФ предложили продавать на бирже 10% алюминия

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг России подготовили проект приказа, который предусматривает продажу не менее 10% месячного объема производства алюминия через биржевые торги. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минпромторге пояснили, что механизм необходим для формирования прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке. Кроме того, власти рассчитывают создать внутренние ориентиры ценообразования. Введение новых правил планируется с 1 июня 2026 г.

В Минпромторге отметили, что развитие организованной торговли позволит сформировать национальный биржевой индикатор стоимости алюминия, учитывающий особенности российского рынка. В ФАС уточнили, что для расчета ценового индикатора предусмотрен специальный коридор биржевых цен. Его будут определять в диапазоне между котировками профильных мировых товарно-сырьевых бирж металлов.

Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе – апреле 2026 г. вырос в 2,4 раза к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 1,1 млн т. В апреле на биржевых торгах было реализовано 176 360 т угля, что в 1,6 раза больше, чем в апреле 2025 г.

