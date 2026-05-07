ФАС и Минпромторг РФ предложили продавать на бирже 10% алюминия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг России подготовили проект приказа, который предусматривает продажу не менее 10% месячного объема производства алюминия через биржевые торги. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В Минпромторге пояснили, что механизм необходим для формирования прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке. Кроме того, власти рассчитывают создать внутренние ориентиры ценообразования. Введение новых правил планируется с 1 июня 2026 г.
В Минпромторге отметили, что развитие организованной торговли позволит сформировать национальный биржевой индикатор стоимости алюминия, учитывающий особенности российского рынка. В ФАС уточнили, что для расчета ценового индикатора предусмотрен специальный коридор биржевых цен. Его будут определять в диапазоне между котировками профильных мировых товарно-сырьевых бирж металлов.
