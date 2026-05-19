Моисеев: у «Алросы» не так критична ситуация, как у отрасли

28 апреля заместитель гендиректора «Алросы» Ольга Макарова заявила, что компания на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г. По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.