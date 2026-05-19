Моисеев: у «Алросы» не так критична ситуация, как у отрасли
Минфин пока не приступал к закупкам алмазов в Госфонд для поддержки компании «Алроса», однако продолжает наблюдать за ситуацией в отрасли. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя положение на рынке.
По словам Моисеева, бюджет предусматривает возможность таких закупок на случай необходимости, однако на данный момент они не осуществлялись. При этом замминистра подчеркнул, что другие меры поддержки компании сейчас не обсуждаются.
Моисеев также заявил, что текущая ситуация в «Алросе» не имеет критического характера, несмотря на сохраняющиеся сложности в алмазной отрасли.
«Мы следим, что сессии продаж, которые прошли в конце апреля, они показывают на то, что рынок как минимум стабилизировался», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Замминистра добавил, что в текущих условиях компания способна выдержать кризис, тогда как часть участников рынка может оказаться в более сложном положении.
28 апреля заместитель гендиректора «Алросы» Ольга Макарова заявила, что компания на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г. По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.