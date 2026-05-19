Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,41-1,9%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,21-0,19%RTSI1 159,6-0,19%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Главная / Экономика /

Моисеев: у «Алросы» не так критична ситуация, как у отрасли

Ведомости

Минфин пока не приступал к закупкам алмазов в Госфонд для поддержки компании «Алроса», однако продолжает наблюдать за ситуацией в отрасли. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя положение на рынке.

По словам Моисеева, бюджет предусматривает возможность таких закупок на случай необходимости, однако на данный момент они не осуществлялись. При этом замминистра подчеркнул, что другие меры поддержки компании сейчас не обсуждаются.

Моисеев также заявил, что текущая ситуация в «Алросе» не имеет критического характера, несмотря на сохраняющиеся сложности в алмазной отрасли.

«Мы следим, что сессии продаж, которые прошли в конце апреля, они показывают на то, что рынок как минимум стабилизировался», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Замминистра добавил, что в текущих условиях компания способна выдержать кризис, тогда как часть участников рынка может оказаться в более сложном положении.

28 апреля заместитель гендиректора «Алросы» Ольга Макарова заявила, что компания на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г. По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её