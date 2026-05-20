Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,463+1,09%CHMK3 950-0,25%TGKN0,005+0,75%IMOEX2 635,65-1,04%RTSI1 170,23-0,57%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Главная / Экономика /

Минфин разместил облигации на 73,44 млрд рублей

Ведомости

Минфин России в среду провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Объем размещения по номиналу составил 73,44 млрд руб. при спросе 109,29 млрд руб., следует из материалов ведомства.

Средневзвешенная цена составила 82,8% от номинала, что соответствует доходности 13,92% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 82,7943%, объем предложения – 185,05 млрд руб. Ставка всех 22 купонов определена в размере 7,65% годовых, что составляет 38,15 руб. на облигацию. Выручка Минфина по итогам аукциона достигла 61,36 млрд руб.

Неделей ранее Минфин разместил другой выпуск – ОФЗ-ПД серии 26252 (погашение в октябре 2033 г.) на 101 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 14,64% годовых, а неделей ранее – выпуск 26253 (погашение в октябре 2038 г.) на 25,27 млрд руб. по доходности 14,75% годовых.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте