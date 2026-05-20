Минфин разместил облигации на 73,44 млрд рублей
Минфин России в среду провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Объем размещения по номиналу составил 73,44 млрд руб. при спросе 109,29 млрд руб., следует из материалов ведомства.
Средневзвешенная цена составила 82,8% от номинала, что соответствует доходности 13,92% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 82,7943%, объем предложения – 185,05 млрд руб. Ставка всех 22 купонов определена в размере 7,65% годовых, что составляет 38,15 руб. на облигацию. Выручка Минфина по итогам аукциона достигла 61,36 млрд руб.
Неделей ранее Минфин разместил другой выпуск – ОФЗ-ПД серии 26252 (погашение в октябре 2033 г.) на 101 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 14,64% годовых, а неделей ранее – выпуск 26253 (погашение в октябре 2038 г.) на 25,27 млрд руб. по доходности 14,75% годовых.