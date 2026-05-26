СК разработал законопроект об ответственности за незаконный майнинг
Следственный комитет (СК) РФ разработал законопроект, который предусматривает соразмерную ответственность за проявления незаконного майнинга. Об этом сообщил руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Станислав Васильев, передает «Интерфакс».
По его словам, у СКР есть опыт и возможности пресекать такие преступления, даже скрытые в цифровой тени. Он напомнил о деле по факту хищения электроэнергии на общую сумму свыше $4 млн. Крупная майнинговая ферма была скрыта в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства. Васильев рассказал, что криптовалюту выводили в иностранные юрисдикции.
Он отметил, что в России сейчас насчитывается около 190 000 нелегальных майнеров, а ущерб экономике, нанесенный ими, может достигать $280 млн.
7 мая стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы за добычу цифровых активов и оказание услуг майнинговой инфраструктуры без включения в официальные реестры. Документ был внесен правительством России в конце марта.
23 марта «Ведомостям» сообщили два источника, что Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила внесение этого проекта в Госдуму.