Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 410,4+1,03%CNY Бирж.10,524-0,79%IMOEX2 588,78-0,36%RTSI1 137,92-0,53%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,57-0,16%
Главная / Экономика /

Ценовые ожидания бизнеса в РФ в мае упали ниже уровней 2024–2025 годов

Ведомости

Ценовые ожидания российских предприятий в мае продолжили снижаться четвертый месяц подряд и опустились ниже диапазона значений 2024–2025 гг. Об этом говорится в мониторинге Банка России. При этом регулятор отмечает, что ожидания бизнеса все еще остаются повышенными.

Согласно данным ЦБ, баланс ответов по ценовым ожиданиям в мае снизился до 16,7 пункта против 18,5 пункта в апреле. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на ближайшие три месяца в годовом выражении составил 3,4% после 4,5% месяцем ранее.

В Банке России отметили, что снижение ценовых ожиданий наблюдалось в большинстве отраслей экономики. Наиболее заметно показатель уменьшился в электроэнергетике и водоснабжении. Исключением стали сельское хозяйство, где ожидания выросли, а также обрабатывающие производства, где они остались без изменений.

Читайте также:Решетников: рост экономики России не приведет к ускорению инфляции

При этом рост издержек предприятий в мае продолжился примерно теми же темпами, что и в апреле. Компании среди основных факторов давления на затраты называли подорожание топлива, сырья и комплектующих, рост логистических расходов, арендной платы и налоговой нагрузки.

Индикатор бизнес-климата Банка России в мае снизился до 1,7 пункта с 2,1 пункта месяцем ранее на фоне более умеренных ожиданий компаний по выпуску продукции и спросу.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в I квартале экономическая активность замедлилась и оказалась несколько ниже ожиданий. Среди причин она назвала адаптацию к налоговым изменениям и календарный фактор: в январе – феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом раньше, что снизило годовые темпы роста ВВП в I квартале до 0,5 п. п. Во II квартале этот фактор, по ее словам, будет работать в обратную сторону, поскольку в мае – июне ожидается на три рабочих дня больше, чем годом раньше.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её