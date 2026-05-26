Ценовые ожидания бизнеса в РФ в мае упали ниже уровней 2024–2025 годов
Ценовые ожидания российских предприятий в мае продолжили снижаться четвертый месяц подряд и опустились ниже диапазона значений 2024–2025 гг. Об этом говорится в мониторинге Банка России. При этом регулятор отмечает, что ожидания бизнеса все еще остаются повышенными.
Согласно данным ЦБ, баланс ответов по ценовым ожиданиям в мае снизился до 16,7 пункта против 18,5 пункта в апреле. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на ближайшие три месяца в годовом выражении составил 3,4% после 4,5% месяцем ранее.
В Банке России отметили, что снижение ценовых ожиданий наблюдалось в большинстве отраслей экономики. Наиболее заметно показатель уменьшился в электроэнергетике и водоснабжении. Исключением стали сельское хозяйство, где ожидания выросли, а также обрабатывающие производства, где они остались без изменений.
При этом рост издержек предприятий в мае продолжился примерно теми же темпами, что и в апреле. Компании среди основных факторов давления на затраты называли подорожание топлива, сырья и комплектующих, рост логистических расходов, арендной платы и налоговой нагрузки.
Индикатор бизнес-климата Банка России в мае снизился до 1,7 пункта с 2,1 пункта месяцем ранее на фоне более умеренных ожиданий компаний по выпуску продукции и спросу.
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в I квартале экономическая активность замедлилась и оказалась несколько ниже ожиданий. Среди причин она назвала адаптацию к налоговым изменениям и календарный фактор: в январе – феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом раньше, что снизило годовые темпы роста ВВП в I квартале до 0,5 п. п. Во II квартале этот фактор, по ее словам, будет работать в обратную сторону, поскольку в мае – июне ожидается на три рабочих дня больше, чем годом раньше.