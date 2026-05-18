Решетников: рост экономики России не приведет к ускорению инфляции
При ускорении роста экономики не стоит ждать разгона инфляции, а ее текущее замедление является результатом сбалансированной политики Банка России и правительства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК.
Задача властей – обеспечить сбалансированный рост, то есть устойчивый экономический рост при инфляции в пределах таргета, что достижимо при балансе спроса и предложения, расширении внутреннего производства и повышении производительности труда, отметил он.
По данным министра, по состоянию на 12 мая годовая инфляция составила 5,5%, что ниже уровня конца прошлого года. По итогам 2026 г. ожидается инфляция на уровне 5,2%. Индекс цен производителей промышленных товаров в I квартале снизился на 4%, по обрабатывающей промышленности – на 0,6%, что свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны поставщиков. Также в I квартале практически не растут кредиты бизнесу и населению.
«То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пространство для маневра есть. Как его использовать – снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительная прерогатива Банка России», – отметил Решетников.
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в I квартале экономическая активность замедлилась и оказалась несколько ниже ожиданий регулятора. Среди причин она назвала адаптацию к налоговым изменениям и календарный фактор: в январе – феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом раньше, что снизило годовые темпы роста ВВП в I квартале до 0,5 п. п. Во II квартале этот фактор, по ее словам, будет работать в обратную сторону, поскольку в мае – июне ожидается на три рабочих дня больше, чем годом раньше.