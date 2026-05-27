Минфин подготовил инициативы для бесперебойного исполнения бюджета
Минфин разработал законодательные предложения, цель которых – бесперебойное исполнение обязательств федерального бюджета независимо от внешних факторов. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил газете «Коммерсантъ».
«Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок», – пояснил министр.
Силуанов обратил внимание на усиление неопределенности в мире, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, эти обстоятельства требуют оперативной и гибкой реакции на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин подготовил соответствующие законодательные инициативы.
Министр также указывал, что корректировка параметров федерального бюджета связана с изменением макроэкономических условий и потребностью в концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. По его словам, ведомство принимает меры для сохранения сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России по ключевым макроэкономическим показателям и денежным агрегатам.
По данным Минфина, дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г. Показатель почти на 3 трлн руб. превысил уровень аналогичного периода прошлого года и на 55,2% – запланированный на весь текущий год дефицит (3,8 трлн руб.).