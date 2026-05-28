Международные резервы России за неделю снизились на $15,1 млрд
Международные резервы России по состоянию на 22 мая составили $753,8 млрд, сократившись за неделю на $15,1 млрд, или на 2%, в основном из-за отрицательной переоценки. Об этом сообщил Банк России.
Неделей ранее, на 15 мая, показатель составлял $768,9 млрд.
Международные резервы РФ включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства: валютные средства, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и монетарное золото.
С начала года динамика резервов была разнонаправленной. В январе – феврале показатель вырос до $833,6 млрд, обновив рекорд, после чего последовало снижение. В марте объем международных резервов сократился на 7,5% до $748,984 млрд за месяц. В конце марта резервы снизились на $21,4 млрд за неделю (до $755,4 млрд на 27 марта), а в начале мая – упали до $757,5 млрд на фоне отрицательной переоценки.