CNY Бирж.10,462-0,12%ARSA7,27+2,68%UTAR10,1-0,59%IMOEX2 581,96-0,32%RTSI1 139,64-0,98%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Международные резервы России за неделю снизились на $15,1 млрд

Международные резервы России по состоянию на 22 мая составили $753,8 млрд, сократившись за неделю на $15,1 млрд, или на 2%, в основном из-за отрицательной переоценки. Об этом сообщил Банк России.

Неделей ранее, на 15 мая, показатель составлял $768,9 млрд.

Международные резервы РФ включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства: валютные средства, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

С начала года динамика резервов была разнонаправленной. В январе – феврале показатель вырос до $833,6 млрд, обновив рекорд, после чего последовало снижение. В марте объем международных резервов сократился на 7,5% до $748,984 млрд за месяц. В конце марта резервы снизились на $21,4 млрд за неделю (до $755,4 млрд на 27 марта), а в начале мая – упали до $757,5 млрд на фоне отрицательной переоценки.

