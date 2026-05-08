Международные резервы России за неделю сократились на $14,2 млрд

Международные резервы России по состоянию на 1 мая 2026 г. достигли $757,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

На 24 апреля показатель составлял $771,7 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы снизились на $14,2 млрд.

Официальный курс доллара на 24 апреля составлял 74,83 руб. На 1 мая ЦБ установил курс американской валюты на уровне 74,80 руб.

Международные резервы РФ включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

