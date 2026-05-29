Reuters: богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар

Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар США на фоне геополитической неопределенности и роста госдолга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

Согласно опросу, около двух третей семейных офисов ожидают ослабления доверия к американской валюте как к мировому резервному активу в течение ближайшего года.

Издание отмечает, что исследование проводилось с января по конец марта, еще до того, как доллар начал укрепляться по отношению ко многим мировым валютам. В опросе приняли участие 307 клиентов UBS по всему миру. Средний объем чистых активов семей, участвовавших в исследовании, составил $2,7 млрд.

Почти половина респондентов заявила, что считают свои вложения в долларовые активы чрезмерными. Они намерены увеличивать вложения в акции развивающихся рынков и инфраструктурные проекты, одновременно сокращая инвестиции в недвижимость.

12 мая сообщалось, что инфляция в США в апреле ускорилась до 3,8%, что стало максимальным уровнем почти за три года. По данным министерства труда страны, потребительские цены за месяц выросли на 0,6%.

