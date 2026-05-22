Рост доходностей госбумаг США показывает переоценку стоимости капитала в мире

Доходность ценных бумаг казначейства США начала расти с начала операции Штатов с Израилем в Иране. 19 мая доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимальных значений впервые с января 2025 г. и к закрытию торгов составила 4,67%. Облигации сроком на 20 лет в тот же день к закрытию зафиксировались на уровне доходности в 5,2% – рекорд с октября 2023 г. А 30-летние ценные бумаги казначейства США вышли на самые высокие значения с докризисного 2007 года и на закрытии показали доходность на уровне 5,18%.